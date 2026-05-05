Labö #15ans la créa du Labö + So·her Le Cargö Caen

Caen

Labö #15ans la créa du Labö + So·her

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27 04:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Déjà 15 ans de rencontres, de créations, d’ateliers entre artistes du territoire soutenues et accompagné·es par Le Cargö.

Après une semaine de collaborations, les artistes participant·es de l’édition 2026 vous présentent une oeuvre inédite commune !

Déjà 15 ans de rencontres, de créations, d’ateliers entre artistes du territoire soutenues et accompagné·es par Le Cargö.

Après une semaine de collaborations, les artistes participant·es de l’édition 2026 vous présentent une oeuvre inédite commune !

Au programme de cette soirée

20h30 La créa du Labo

21h15 Groupe du Labo

23h45 DJ set avec les filles de So·her édition 1 .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Labö #15ans la créa du Labö + So·her

Already 15 years of meetings, creations and workshops between local artists supported and accompanied by Le Cargö.

After a week of collaborations, the artists taking part in the 2026 edition are presenting you with an original joint work!

L’événement Labö #15ans la créa du Labö + So·her Caen a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité