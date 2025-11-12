Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Labo Arena Médiathèque la Quincaillerie Langon

Labo Arena

Labo Arena Médiathèque la Quincaillerie Langon mercredi 12 novembre 2025.

Labo Arena

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-11-12 2025-12-17 2026-01-14 2026-02-04 2026-03-11 2026-04-15 2026-05-13 2026-06-10

Entrez dans l’arène du Labo et vivez des tournois de jeux vidéo survoltés !*

* A partir de 12 ans   .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39  bibliotheques@cdcsudgironde.fr

English : Labo Arena

German : Labo Arena

Italiano :

Espanol : Labo Arena

L’événement Labo Arena Langon a été mis à jour le 2025-11-09 par La Gironde du Sud