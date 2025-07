Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson mercredi 13 août 2025.

Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Les mercredis des vacances d’été, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au château de Pougne-Hérisson vit une fée fabuleuse Mélusine.

Partez à sa rencontre et cherchez les souvenirs que ses 7 fils ont laissés derrière eux, cachés au milieu des plantes, après leur passage au Jardin des Histoires… Retrouvez leurs trésors et la petite chanson de la fée Mélusine et de ses 7 fils ! .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

English : Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine

German :

Italiano :

Espanol : Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine

L’événement Labo des contes 3/6 ans Les 7 fils de Mélusine Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2025-07-23 par CC Parthenay Gâtine