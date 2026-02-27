Labo d’Impro Episcènes Bizanos

Labo d’Impro

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Session expérimentale ouverte aux adhérents confirmés et artistes invités. Un voyage au cœur de l’improvisation. Ce laboratoire propose une immersion autour des 5 axes de recherche développés par Léandre, artiste associé aux ÉpiScènes Personnage, Training, Écriture, Inventivité, ⁠Performance.

Un espace de recherche joyeux et exigeant, où l’on expérimente, où l’on tente, où l’on compose ensemble le temps d’une journée, suivi d’une restitution devant public en soirée. .

