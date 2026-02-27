Labo d’Impro Episcènes Bizanos
Labo d’Impro Episcènes Bizanos samedi 14 mars 2026.
Labo d’Impro
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Session expérimentale ouverte aux adhérents confirmés et artistes invités. Un voyage au cœur de l’improvisation. Ce laboratoire propose une immersion autour des 5 axes de recherche développés par Léandre, artiste associé aux ÉpiScènes Personnage, Training, Écriture, Inventivité, Performance.
Un espace de recherche joyeux et exigeant, où l’on expérimente, où l’on tente, où l’on compose ensemble le temps d’une journée, suivi d’une restitution devant public en soirée. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
