Labo-écriture Crépy-en-Valois
Labo-écriture Crépy-en-Valois samedi 22 novembre 2025.
Labo-écriture
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
Date(s) :
2025-11-22
️ Atelier pour apprendre à manier l’écrit, faire travailler son imaginaire à travers des textes, des chansons, des dessins et des portraits.
Animé par Luc Alenvers
A partir de 16 ans
Sur inscription 03.44.87.92.53.
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53
English :
?? A workshop to learn how to handle the written word, and get your imagination working through texts, songs, drawings and portraits.
Led by Luc Alenvers
From 16 years old
Registration required: 03.44.87.92.53.
German :
?? Ein Workshop, um den Umgang mit Schrift zu erlernen und die eigene Vorstellungskraft durch Texte, Lieder, Zeichnungen und Porträts zu fördern.
Geleitet von Luc Alenvers
Ab 16 Jahren
Nach Anmeldung: 03.44.87.92.53.
Italiano :
?? Un laboratorio per imparare a usare la parola scritta e a far lavorare l’immaginazione attraverso testi, canzoni, disegni e ritratti.
Condotto da Luc Alenvers
A partire da 16 anni
Iscrizione obbligatoria: 03.44.87.92.53.
Espanol :
?? Un taller para aprender a utilizar la palabra escrita y poner en marcha la imaginación a través de textos, canciones, dibujos y retratos.
Impartido por Luc Alenvers
A partir de 16 años
Inscripción obligatoria: 03.44.87.92.53.
