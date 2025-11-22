Labo-écriture Crépy-en-Valois

Labo-écriture

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

Date(s) :

2025-11-22

️ Atelier pour apprendre à manier l’écrit, faire travailler son imaginaire à travers des textes, des chansons, des dessins et des portraits.

Animé par Luc Alenvers

A partir de 16 ans

Sur inscription 03.44.87.92.53.

English :

?? A workshop to learn how to handle the written word, and get your imagination working through texts, songs, drawings and portraits.

Led by Luc Alenvers

From 16 years old

Registration required: 03.44.87.92.53.

German :

?? Ein Workshop, um den Umgang mit Schrift zu erlernen und die eigene Vorstellungskraft durch Texte, Lieder, Zeichnungen und Porträts zu fördern.

Geleitet von Luc Alenvers

Ab 16 Jahren

Nach Anmeldung: 03.44.87.92.53.

Italiano :

?? Un laboratorio per imparare a usare la parola scritta e a far lavorare l’immaginazione attraverso testi, canzoni, disegni e ritratti.

Condotto da Luc Alenvers

A partire da 16 anni

Iscrizione obbligatoria: 03.44.87.92.53.

Espanol :

?? Un taller para aprender a utilizar la palabra escrita y poner en marcha la imaginación a través de textos, canciones, dibujos y retratos.

Impartido por Luc Alenvers

A partir de 16 años

Inscripción obligatoria: 03.44.87.92.53.

