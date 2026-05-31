LABO Exposition – Dessiner l’ailleurs le voyage sur le vif ✍️, Le Labo, Cambrai
LABO Exposition – Dessiner l’ailleurs le voyage sur le vif ✍️, Le Labo, Cambrai dimanche 31 mai 2026.
LABO Exposition – Dessiner l’ailleurs le voyage sur le vif ✍️ 31 mai – 28 juin, les dimanches Le Labo Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visite libre, horaire du Labo et visites guidées, chaque mercredi et dimanche de 16h30 à 17h30.
Le Labo
Le Labo 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
️ Du 14/04 au 28/06
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