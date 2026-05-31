LABO Exposition – Dessiner l’ailleurs le voyage sur le vif ✍️, Le Labo, Cambrai

LABO Exposition – Dessiner l’ailleurs le voyage sur le vif ✍️ 31 mai – 28 juin, les dimanches Le Labo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite libre, horaire du Labo et visites guidées, chaque mercredi et dimanche de 16h30 à 17h30.

Le Labo

Le Labo 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

️ Du 14/04 au 28/06