Labo photo Usual Suspects Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Labo photo Usual Suspects Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Séance photo animée par le studio EmmatitiaTransformez-vous en détective, complice ou coupable le temps d’un portrait puis repartez avec votre plus beau cliché en noir et blanc.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/