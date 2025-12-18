Labo sonore — Concert | Résonance stochastique EVE scène universitaire Le Mans

Labo sonore — Concert | Résonance stochastique

2026-01-24 18:30:00

Dans le cadre de Le Mans Sonore

Le groupe Labo sonore de l’Université d’Angers propose une traversée improvisée entre hasard et création sonore. En s’appuyant sur des instrumentistes et des dispositifs électroniques, la performance parcourt des jalons de la musique improvisée — de Miles Davis à Gérard Grisey et Steeve Reich, en passant par l’esprit libre de Frank Zappa ou la poésie de Bernard Heidsieck — tout en tissant des échos sonores à la ville du Mans. Une expérience immersive où l’imprévisible devient matière musicale et terrain d’écoute partagée. .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe

As part of Le Mans Sonore

