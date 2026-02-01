Labo148 Cérémonie de clôture | Défi kino Roubaix

Labo148 Cérémonie de clôture | Défi kino

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

En un 42h, 10 équipes passionnées ont relevé le défi d’écrire, tourner et monter des films audacieux et inventifs.

Les œuvres seront diffusées en public et présentées à un jury de professionnels, avant une cérémonie de remise de prix valorisant les meilleurs courts métrages.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle !

Un événement du LABO148 organisé en partenariat avec Séries Mania.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

In just 42 hours, 10 passionate teams took up the challenge of writing, shooting and editing bold, inventive films.

The works will be screened in public and presented to a jury of professionals, before an awards ceremony recognizing the best short films.

Don’t miss this exceptional evening!

A LABO148 event organized in partnership with Séries Mania.

