Labo148 Défi kino Roubaix

Labo148 Défi kino

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Ce challenge de courts-métrages sera ouvert à dix équipes de 5 personnes qui auront 42 heures pour réaliser leur film, avec des contraintes spécifiques.

Les productions seront diffusées en public et devant un jury lors d’une cérémonie de remise de prix qui se déroulera le samedi 28 février 2026, à la Condition Publique à Roubaix.

En partenariat avec Séries Mania.

**À partir de 8 ans.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

This short-film challenge will be open to ten teams of 5 people, who will have 42 hours to make their film, with specific constraints.

Productions will be screened in public and before a jury at an awards ceremony to be held on Saturday, February 28, 2026, at the Condition Publique in Roubaix.

In partnership with Séries Mania.

**Ages 8 and up

