L’abolition des privilèges Place du Golhérez Auray

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 22:35:00

2025-10-14

On célèbre plus le 14 juillet que le 4 août 1789 et pourtant : c’est cette nuit-là que la toute nouvelle assemblée a voté la fin des privilèges pour quelques-uns, et les prémices de l’égalité pour tous. Pour tous, vraiment ?

Avec l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot, L’abolition des privilèges, Hugues Duchêne offre un solo virtuose, plongeant le·la spectateur·ice en plein cœur des États généraux de 1789.

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.

Assis des quatre côtés de la scène, les spectateurs se découvrent noblesse, clergé ou tiers-état, pris à parti par les députés, tous interprétés par un seul acteur incarnant une dizaine de personnages : on s’y croirait ! L’Abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

