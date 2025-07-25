L’ABOLITION DES PRIVILÈGES Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
C’est un État en crise, miné par l’injustice fiscale, l’épuisement social et les blocages économiques, aggravés par les caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août. Sur scène, Maxime Pambet incarne avec virtuosité une dizaine de personnages, restituant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. .
