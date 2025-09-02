L’Abolition des Privilèges Cie Le Royal Velours Bischwiller

L’Abolition des Privilèges Cie Le Royal Velours Bischwiller jeudi 5 février 2026.

L’Abolition des Privilèges Cie Le Royal Velours

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 21:15:00

Date(s) :

2026-02-05

Et si tout pouvait basculer en une nuit ? La France, été 1789 un État ruiné, des réformes étouffées, un peuple exaspéré. Puis, soudain, la Nuit du 4 août. En quelques heures à Versailles, de jeunes députés venus de toute la France abolissent des privilèges séculaires. Une révolution fulgurante, fondatrice de la nation française, que met brillamment en scène Hugues Duchêne.

Adapté du roman de Bertrand Guillot, L’Abolition des privilèges est un seul en scène haletant, drôle et intelligent, porté par un comédien caméléon et virtuose. Dans un espace quadrifrontal, le public devient lui-même clergé, noblesse ou tiers état. L’Histoire surgit alors, vivante, vibrante, bouleversante. Une pièce captivante et miroir de notre actualité qui rêve de justice sociale.

Adaptation et mise en scène Hugues Duchêne.

Avec Oscar Montaz et Matéo Cichacki.

Théâtre Dès 14 ans

Placement libre.

Bord plateau à l’issue de la représentation.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/labolition-des-privileges/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

What if everything could change overnight? France, summer 1789: a ruined state, stifled reforms, an exasperated people. Then, suddenly, the Night of August 4. In just a few hours, young deputies from all over France abolished age-old privileges in Versailles. A dazzling revolution, founding the French nation, brilliantly portrayed by Hugues Duchêne.

German :

Was wäre, wenn alles in einer Nacht umkippen könnte? Frankreich im Sommer 1789: ein ruinierter Staat, erstickte Reformen, ein verärgertes Volk. Dann, ganz plötzlich, die Nacht des 4. August. Innerhalb weniger Stunden schafften junge Abgeordnete aus ganz Frankreich in Versailles jahrhundertealte Privilegien ab. Eine fulminante Revolution, die die französische Nation begründete und die Hugues Duchêne brillant in Szene setzte.

Italiano :

E se tutto potesse cambiare da un giorno all’altro? Francia, estate 1789: uno Stato in rovina, riforme soffocate, un popolo esasperato. Poi, improvvisamente, la notte del 4 agosto. In poche ore, a Versailles, giovani deputati provenienti da tutta la Francia aboliscono privilegi secolari. Hugues Duchêne fa rivivere brillantemente questa rivoluzione folgorante, fondamento della nazione francese.

Espanol :

¿Y si todo pudiera cambiar de la noche a la mañana? Francia, verano de 1789: un Estado arruinado, reformas sofocadas, un pueblo exasperado. Y de repente, la noche del 4 de agosto. En pocas horas, en Versalles, jóvenes diputados de toda Francia suprimen antiguos privilegios. Hugues Duchêne revive con brillantez esta deslumbrante revolución, fundamento de la nación francesa.

