Informations pratiques

Béziers

L’ABOLITION DES PRIVILÈGES CIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Maxime Taffanel incarne une dizaine de figures de 1789 dans un spectacle-sprint, immersif et virtuose, au cœur de la Révolution.

Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot et nous plonge au cœur des États généraux de 1789, dans une France en pleine crise.

Seul en scène, Maxime Taffanel incarne une dizaine de figures dans un spectacle-sprint, tranchant et virtuose. Entre récit historique, joutes oratoires et humour mordant, cette plongée immersive au cœur de la Révolution interroge les bouleversements de 1789 et leur écho dans notre époque.

Une fresque historique haletante, au cœur d’une révolution en marche. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Maxime Taffanel portrays a dozen figures from 1789 in a fast-paced, immersive, and masterful performance set in the heart of the Revolution.

L’événement L’ABOLITION DES PRIVILÈGES CIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34