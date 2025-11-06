L’abolition des privilèges Compagnie Le Royal Velours Hugues Duchêne Méru

L’abolition des privilèges Compagnie Le Royal Velours Hugues Duchêne

4 rue Mimaut Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Une véritable plongée au cœur de l’Assemblée du 4 août 1789 !

Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges. Un solo virtuose en quadrifrontal, plongeant le spectateur en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État à bout de souffle où les plus riches échappent à l’impôt. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, le 4 août 17489, à Versailles, tout bascule.

4 rue Mimaut Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

A true plunge into the heart of the Assembly of August 4, 1789!

Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel L?abolition des privilèges. A virtuoso quadrifrontal solo, plunging the spectator right into the heart of the Estates General of 1789. It’s a state on its last legs, where the wealthiest escape taxation. A people at the end of their tether, demanding justice and seeing nothing of it. A rich but stalled country, prey to the vagaries of a deregulated climate. Such was France in the summer of 1789. Until one night, on August 4, 17489, at Versailles, everything changed.

German :

Eine Reise ins Herz der Versammlung vom 4. August 1789!

Hugues Duchêne adaptiert den historischen Roman von Bertrand Guillot: L’abolition des privilèges (Die Abschaffung der Privilegien). Ein virtuoses Solo im Vierfrontenformat, das den Zuschauer mitten in die Generalversammlung von 1789 versetzt. Es ist ein Staat am Ende seiner Kräfte, in dem die Reichsten sich der Steuer entziehen. Ein Volk, das mit den Nerven am Ende ist, nach Gerechtigkeit schreit und nichts kommen sieht. Ein reiches, aber blockiertes Land, das von den Launen des Klimas geplagt wird. So sah Frankreich im Sommer 1789 aus. Bis in einer Nacht, am 4. August 17489, in Versailles alles auf den Kopf gestellt wird.

Italiano :

Un vero e proprio tuffo nel cuore dell’Assemblea del 4 agosto 1789!

Hugues Duchêne adatta il romanzo storico di Bertrand Guillot L’abolizione dei privilegi. Questo virtuoso assolo quadrifronte immerge il pubblico nel cuore degli Stati Generali del 1789. È uno Stato allo stremo, dove i più ricchi sfuggono alle tasse. Un popolo allo stremo, che chiede giustizia e non ne vede. Un Paese ricco ma in stallo, preda dei capricci di un clima disfunzionale. Così era la Francia nell’estate del 1789. Finché una notte, il 4 agosto 17489, a Versailles, tutto cambiò.

Espanol :

¡Una verdadera zambullida en el corazón de la Asamblea del 4 de agosto de 1789!

Hugues Duchêne adapta la novela histórica de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges. Este virtuoso solo cuadrifrontal sumerge al público en el corazón de los Estados Generales de 1789. Un Estado en las últimas, donde los más ricos escapan a los impuestos. Un pueblo al límite de sus fuerzas, que exige justicia y no ve nada. Un país rico pero estancado, presa de los caprichos de un clima disfuncional. Así era Francia en el verano de 1789. Hasta que una noche, el 4 de agosto de 17489, en Versalles, todo cambió.

