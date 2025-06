L’Abolition des privilèges Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 16 octobre 2025 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 20:45 – 22:00

Gratuit : non De 16 € à 27 € Tout public, Adulte

Comme une plongée au coeur de l’Histoire, cette pièce raconte comment les États généraux ont mis fin aux privilèges féodaux en une seule nuit : celle du 4 août 1789. Pédagogie, intelligence et humour sont au rendez-vous !En cet été 89, la France est un État en déficit chronique, les plus riches échappent à l’impôt, le régime est à bout de souffle et le peuple réclame justice. Cette nuit, la tension est à son comble à l’Assemblée nationale réunie à Versailles.Seul-en-scène au coeur d’un dispositif quadri-frontal – où les spectateurs jouent les figurants de la salle des États généraux –, Maxime Pambet incarne une dizaine de personnages issus de la noblesse, du clergé ou du tiers état. Joutes oratoires épiques où se confrontent fureur, doutes, peurs, espoirs… le tableau est truculent et instructif. Mené tambour battant, ce magnifique moment de débat démocratique nous interroge sur ce que pourrait être – aujourd’hui – une nuit du 4 août pour les privilégiés de notre monde.À partir de 14 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/labolition-des-privileges