L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne Studios 240 Cormeilles-en-Parisis

Cormeilles-en-Parisis

L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne

Studios 240 94 rue de Saint Germain Cormeilles-en-Parisis Val-d’Oise

Tarif : 9 – 9 – 24 EUR

Tarif C

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

L’Abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Dans cette adaptation du roman éponyme historique de Bertrand Guillot, plongez en plein cœur des États Généraux de 1789…

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Studios 240 94 rue de Saint Germain Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 50 47 65 culture@ville-cormeilles95.fr

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English :

The Abolition of Privileges is a sprint that gives you the feeling that history has suddenly accelerated. In this adaptation of Bertrand Guillot?s historical novel of the same name, plunge right into the heart of the Estates General of 1789…

L’événement L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne Cormeilles-en-Parisis a été mis à jour le 2025-07-21 par Val d’Oise Tourisme