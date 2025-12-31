L’ABOLITION DES PRIVILÈGES Route De Fos RN 569 Istres

L’ABOLITION DES PRIVILÈGES

Mardi 28 avril 2026 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Adapté du passionnant récit historique de Bertrand Guillot, Hugues Duchêne nous propose de plonger au cœur des États généraux de 1789.



Conseillé à partir de 14 ans

La France, alors régie par l’Ancien Régime, connaît un déficit chronique, les plus riches cumulent les privilèges, le peuple, à bout de nerfs, réclame justice en vain. En une nuit, à Versailles, tout bascule… Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’Abolition des privilèges est une véritable performance d’acteur, jouée comme un sprint, diaboliquement drôle et d’une étonnante actualité. Un moment fondateur de la nation française. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Adapted from Bertrand Guillot’s captivating historical account, Hugues Duchêne invites us to delve into the heart of the Estates-General of 1789.



Recommended for ages 14 and up

