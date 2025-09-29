L’abolition des privilèges Le Royal Velours Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe
L’abolition des privilèges Le Royal Velours Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe samedi 7 mars 2026.
Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 21:45:00
2026-03-07
Théâtre 1h15 dès 14 ans
En adaptant le roman de Bertrand Guillot, l’auteur et metteur en scène Hugues Duchêne explore un épisode passionnant de l’histoire de France. Une plongée au cœur des États généraux de 1789 !
La nuit du 4 août 1789, alors que le régime vacille et que le peuple hurle sa colère, la tension est à son comble à l’Assemblée nationale. À Versailles, les députés adoptent à l’unanimité l’impôt universel et, ainsi, l’abolition des privilèges. Tambour battant, un seul comédien incarne avec énergie une dizaine de protagonistes, parmi lesquels les députés Duquesnoy, Le Chapelier, Noailles ou encore le jeune Talleyrand. Les spectateurs, répartis autour de la scène, deviennent le temps de la représentation membres du tiers état, de la noblesse ou du clergé, témoins de débats enflammés où se confrontent doutes, peurs et espoirs. Une magistrale leçon de théâtre et d’histoire !
Distribution
D’après L’Abolition des privilèges de Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils 2022
Hugues Duchêne adaptation & mise en scène
Oscar Montaz & Matéo Cichacki interprétation
Léo Delorme régie son, lumière, générale
Pierre Martin Oriol collaboration artistique et création vidéo
Lisa Hours voix off
Julie Camus scénographie
Hugues Duchêne, Maxime Pambet et Jérémie Dubois équipe de création
Les singulières Léa Serror production et administration
Les singulières Léa Serror et ACMÉ Kelly Gowry diffusion
Francesca Magni relations presse
Merci à Mathis Leroux pour l’administration de production et le soutien en diffusion jusqu’en septembre 2024. .
Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
