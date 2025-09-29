L’abolition des privilèges Le Royal Velours Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe

L’abolition des privilèges Le Royal Velours

Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 21:45:00

Date(s) :

2026-03-07

Théâtre 1h15 dès 14 ans

En adaptant le roman de Bertrand Guillot, l’auteur et metteur en scène Hugues Duchêne explore un épisode passionnant de l’histoire de France. Une plongée au cœur des États généraux de 1789 !

La nuit du 4 août 1789, alors que le régime vacille et que le peuple hurle sa colère, la tension est à son comble à l’Assemblée nationale. À Versailles, les députés adoptent à l’unanimité l’impôt universel et, ainsi, l’abolition des privilèges. Tambour battant, un seul comédien incarne avec énergie une dizaine de protagonistes, parmi lesquels les députés Duquesnoy, Le Chapelier, Noailles ou encore le jeune Talleyrand. Les spectateurs, répartis autour de la scène, deviennent le temps de la représentation membres du tiers état, de la noblesse ou du clergé, témoins de débats enflammés où se confrontent doutes, peurs et espoirs. Une magistrale leçon de théâtre et d’histoire !

Distribution

D’après L’Abolition des privilèges de Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils 2022

Hugues Duchêne adaptation & mise en scène

Oscar Montaz & Matéo Cichacki interprétation

Léo Delorme régie son, lumière, générale

Pierre Martin Oriol collaboration artistique et création vidéo

Lisa Hours voix off

Julie Camus scénographie

Hugues Duchêne, Maxime Pambet et Jérémie Dubois équipe de création

Les singulières Léa Serror production et administration

Les singulières Léa Serror et ACMÉ Kelly Gowry diffusion

Francesca Magni relations presse

Merci à Mathis Leroux pour l’administration de production et le soutien en diffusion jusqu’en septembre 2024. .

Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

