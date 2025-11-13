L’Abolition des privilèges Passais Villages

Salle Multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages Orne

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.

Quelques mois après la fin de la saga Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne se lance dans l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges.

Joué dans un espace quadri frontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’Abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. .

Salle Multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

