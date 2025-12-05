L’ABOLITION DES PRIVILÈGES L’Archipel Perpignan

L’ABOLITION DES PRIVILÈGES

L’Archipel Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Au théâtre de l’Archipel (le Carré), le metteur en scène Hugues Duchêne, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot, L’Abolition des privilèges.

Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789.

At the Théâtre de l’Archipel (le Carré), director Hugues Duchêne, who excels in the creation of politically engaged theater, adapts Bertrand Guillot’s historical novel L’Abolition des privilèges.

A virtuoso solo that takes the audience to the heart of the Estates General of 1789.

