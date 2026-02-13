L’Abolition des privilèges, Théâtre de Cornouaille, Quimper

L’Abolition des privilèges Vendredi 6 mars, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00

Quand l’Histoire s’emballe

Revivez la Nuit du 4 août 1789 au cœur de l’Assemblée ! Seul en scène, Maxime Pambet incarne les figures historiques de cette séance décisive où furent abolis les privilèges. Députés, nobles ou voix du peuple, il endosse tous les rôles avec une énergie saisissante. Adapté du roman de Bertrand Guillot, ce récit haletant nous plonge dans l’élan révolutionnaire, au cœur des débats. Une leçon d’histoire incarnée qui donne à entendre et vivre un bouleversement politique fondateur.

https://www.facebook.com/events/559676217082375/?event_time_id=559676230415707

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/559676217082375/?event_time_id=559676230415707 »}] https://www.facebook.com/events/559676217082375/?event_time_id=559676230415707 CORNOUAILLE

Quand l’Histoire s’emballe