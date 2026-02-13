L’abolition des privilèges, Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Cyr-l’École

L’abolition des privilèges Vendredi 17 avril, 14h00 Théâtre Gérard-Philipe Yvelines

Une œuvre exceptionnelle où Maxime Pambet livre une performance virtuose dans un dispositif scénique révolutionnaire. Dans un espace quadrifrontal saisissant, il incarne dix figures emblématiques, de Talleyrand à Noailles, faisant du public un acteur des trois ordres de l’Ancien Régime.

Mis en scène par Hugues Duchêne d’après le roman de Bertrand Guillot, ce sprint théâtral retrace l’accélération fulgurante de l’Histoire de la France de 1789 jusqu’à la nuit du 4 août où tout bascule.

Un spectacle jubilatoire, mêlant gravité, humour et cet étrange optimisme que porte toute révolution.

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l'École Saint-Cyr-l'École 78210 Yvelines Île-de-France

