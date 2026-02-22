L’abolition des privilèges théâtre Salle Hespérida Louzy

L’abolition des privilèges théâtre

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Adaptation du roman éponyme de Bertrand Guillot, cette pièce ressuscite la nuit du 4 août 1789, au cours de laquelle représentants du tiers état, du clergé et de la noblesse en finissent avec les privilèges et instaurent l’universalité de l’impôt. Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. .

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

English : L’abolition des privilèges théâtre

Adapted from Bertrand Guillot?s novel of the same name, this play revives the night of August 4, 1789, when representatives of the Third Estate, the clergy and the nobility put an end to privileges and introduced universal taxation.

