L’abolition des privilèges Thionville
L’abolition des privilèges Thionville lundi 30 mars 2026.
L’abolition des privilèges
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Mardi 2026-03-30 14:00:00
fin : 2026-03-30 15:15:00
Date(s) :
2026-03-30 2026-03-31
Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges.
Un solo virtuose porté par Maxime Pambet, plongeant le·la spectateur·ice en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.
Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.
Distribution et production
texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils 2022
adaptation et mise en scène Hugues Duchêne
son et lumière Jérémie Dubois, en alternance avec Thomas Le Hetet et Léo Delorme
collaboration artistique et création vidéo Pierre Martin Oriol
voix off Lisa Hours
scénographie Julie Camus
régie générale Jérémie Dubois
équipe de création Hugues Duchêne, Maxime Pambet et Jérémie Dubois
production et administration Les singulières Léa SerrorTout public
18 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
After Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel L?abolition des privilèges.
This virtuoso solo performance by Maxime Pambet plunges the spectator right into the heart of the Estates General of 1789. A state in chronic deficit, where the wealthiest escape taxation. A regime on its last legs. A people at the end of their tether, demanding justice and seeing nothing of it. A rich but stalled country, prey to the vagaries of a deregulated climate. Such is France in the summer of 1789. Until one night, in Versailles, everything changed. It was the Night of August 4.
Performed in a quadrifrontal space by an actor playing a dozen characters, L?abolition des privilèges is a sprint that gives the feeling that history has suddenly accelerated.
Cast and production
text after L?Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils ? 2022
adaptation and direction Hugues Duchêne
sound and lighting Jérémie Dubois, alternating with Thomas Le Hetet and Léo Delorme
artistic collaboration and video creation Pierre Martin Oriol
voice-over Lisa Hours
set design Julie Camus
stage manager Jérémie Dubois
creative team Hugues Duchêne, Maxime Pambet and Jérémie Dubois
production and administration Les singulières Léa Serror
L’événement L’abolition des privilèges Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME