L’abolition des privilèges

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mardi 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-03-30 15:15:00

Date(s) :

2026-03-30 2026-03-31

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges.

Un solo virtuose porté par Maxime Pambet, plongeant le·la spectateur·ice en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.

Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

Distribution et production

texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils 2022

adaptation et mise en scène Hugues Duchêne

son et lumière Jérémie Dubois, en alternance avec Thomas Le Hetet et Léo Delorme

collaboration artistique et création vidéo Pierre Martin Oriol

voix off Lisa Hours

scénographie Julie Camus

régie générale Jérémie Dubois

équipe de création Hugues Duchêne, Maxime Pambet et Jérémie Dubois

production et administration Les singulières Léa SerrorTout public

18 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel L?abolition des privilèges.

This virtuoso solo performance by Maxime Pambet plunges the spectator right into the heart of the Estates General of 1789. A state in chronic deficit, where the wealthiest escape taxation. A regime on its last legs. A people at the end of their tether, demanding justice and seeing nothing of it. A rich but stalled country, prey to the vagaries of a deregulated climate. Such is France in the summer of 1789. Until one night, in Versailles, everything changed. It was the Night of August 4.

Performed in a quadrifrontal space by an actor playing a dozen characters, L?abolition des privilèges is a sprint that gives the feeling that history has suddenly accelerated.

Cast and production

text after L?Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils ? 2022

adaptation and direction Hugues Duchêne

sound and lighting Jérémie Dubois, alternating with Thomas Le Hetet and Léo Delorme

artistic collaboration and video creation Pierre Martin Oriol

voice-over Lisa Hours

set design Julie Camus

stage manager Jérémie Dubois

creative team Hugues Duchêne, Maxime Pambet and Jérémie Dubois

production and administration Les singulières Léa Serror

L’événement L’abolition des privilèges Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME