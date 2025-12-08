L’Abolition des privilèges TU-Nantes Nantes

L’Abolition des privilèges TU-Nantes Nantes lundi 8 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-08 20:00 – 21:15

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Théâtre Un réveil de l’âme des luttes collectives, une plongée dans les événements historiques qui ont suivi la prise de la Bastille, à l’été 1789. Si loin et pourtant plus actuels que jamais. Et si tout était à refaire ? Été 1789, après la prise de la Bastille en juillet, l’État français est en déficit chronique où les plus riches échappent à l’impôt. À Versailles, dans la nuit du 4 août, tout bascule. Cette nuit-là, les jeunes députés de l’Assemblée nationale votent un décret abolissant les privilèges de la Noblesse, du Clergé, puis des Provinces. Dans une mise en scène haletante, un comédien incarne à lui seul une dizaine de personnages et fait revivre tour à tour les députés Duquesnoy, Delaville, Noailles, Le Chapelier, de Kerangal et le jeune Talleyrand, et leurs discours prononcés lors de cet événement crucial de l’Histoire. « L’Abolition des privilèges » est une leçon d’Histoire et de théâtre, une illustration décapante de la politique et du pouvoir de la parole, un sprint haletant qui nous donne le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Texte d’après « L’Abolition des privilèges » de Bertrand GuillotAdaptation et mise en scène : Hugues DuchêneAvec Maxime Pambet, en alternance avec Maxime Taffanel et Oscar Montaz, et Hugues Duchêne en alternance avec Baptiste Dezerces et Matéo CichackiCompagnie Le Royal Velours Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h15 Représentations du 8 au 11 décembre 2025 :Lundi, mardi, mercredi à 20hjeudi à 14h et à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/