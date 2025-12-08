L’Abolition des privilèges TU – Théâtre Universitaire Nantes Nantes

L’Abolition des privilèges 8 – 11 décembre TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-08T20:00:00 – 2025-12-08T21:15:00

Fin : 2025-12-11T20:00:00 – 2025-12-11T21:15:00

Théâtre

Un réveil de l’âme des luttes collectives, une plongée dans les événements historiques qui ont suivi la prise de la Bastille, à l’été 1789. Si loin et pourtant plus actuels que jamais. Et si tout était à refaire ?

Été 1789, après la prise de la Bastille en juillet, l’État français est en déficit chronique où les plus riches échappent à l’impôt. À Versailles, dans la nuit du 4 août, tout bascule. Cette nuit-là, les jeunes députés de l’Assemblée nationale votent un décret abolissant les privilèges de la Noblesse, du Clergé, puis des Provinces.

Dans une mise en scène haletante, un comédien incarne à lui seul une dizaine de personnages et fait revivre tour à tour les députés Duquesnoy, Delaville, Noailles, Le Chapelier, de Kerangal et le jeune Talleyrand, et leurs discours prononcés lors de cet événement crucial de l’Histoire. « L’Abolition des privilèges » est une leçon d’Histoire et de théâtre, une illustration décapante de la politique et du pouvoir de la parole, un sprint haletant qui nous donne le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

Texte d’après « L’Abolition des privilèges » de Bertrand Guillot

Adaptation et mise en scène : Hugues Duchêne

Avec Maxime Pambet, en alternance avec Maxime Taffanel et Oscar Montaz, et Hugues Duchêne en alternance avec Baptiste Dezerces et Matéo Cichacki

Compagnie Le Royal Velours

Tout public à partir de 15 ans

Durée : 1h15

Représentations du 8 au 11 décembre 2025 :

Lundi, mardi, mercredi à 20h

jeudi à 14h et à 20h

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Théâtre