L’Abominable : une carte blanche à Gaëlle Rouard – L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) Epinay-sur-Seine, 7 juin 2025, Epinay-sur-Seine.

À l’occasion de la Nuit Blanche 2025, L’Abominable, laboratoire de cinéma argentique, propose une carte blanche à Gaëlle Rouard.

Cinéaste, Gaëlle Rouard développe une approche expérimentale du film, de sa conception à la projection. Elle en travaille les propriétés plastiques, combinant qualité de la lumière, nature de la pellicule et manière de développer. Elle cherche non pas à restituer ce que la caméra enregistre mais à traduire les types d’émotion liés à la vision. En outre, la projection, qu’elle envisage comme une pratique d’improvisation et d’interprétation aussi libre que possible, est pour elle l’occasion de retrouver les fondements de l’illusion cinématographique. La sélection proposée de ses films permettra d’apprécier la magie qui émerge des gammes chromatiques et des contrastes sur lesquels elle travaille, de son approche de la relation de l’image au son et de la fragilité du dispositif de projection qu’elle met en œuvre.

Films projetés :

Holly Rotors (2026, coul., 16mm, 8 min, sonore)

Zooscopie (2012, coul., 16mm, 15 min, sonore)

Beira Douro (2024, nb, 16mm, 20 min, sonore)

Saturnal (2024, coul., 35mm, 10 min, sonore)

« Hardis cavaliers, venez, vous dont l’œil étincelle,

Pour entendre une histoire encore

On y voit des étoiles qui remplacent

Leurs beaux cerfs par des sangliers.

Mais l’amour a bien des mystères,

Il en est que parfois embrassent

Les beaux cerfs dans l’ombre par milliers.«

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et du réseau Actes If

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 19h30

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:30:00+02:00

2025-06-07T19:30:00+02:00_2025-06-07T20:30:00+02:00;2025-06-07T21:30:00+02:00_2025-06-07T22:30:00+02:00

fin : 2025-06-07T22:30:00+02:00

L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) 8 Avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine

Métro -> C : Épinay-sur-Seine (Épinay-sur-Seine) (762m)

Bus -> 2541537 : Lacépède (Épinay-sur-Seine) (32m) https://www.l-abominable.org/ https://www.facebook.com/labominableasso https://www.facebook.com/labominableasso

Saturnal, une séance de cinéma argentique et cosmique.