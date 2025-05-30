l’ABOnne Journée au plan d’eau de Marlens ! Plan d’eau de Marlens Val de Chaise

Val de Chaise

l’ABOnne Journée au plan d’eau de Marlens !

Plan d’eau de Marlens 400 route du Plan d’eau Val de Chaise Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Participez à la 3ème journée de sensibilisation au don du sang ! Toute la journée dans le cadre paisible du plan d’eau, de nombreuses animations ainsi que des parcours de Trail-rando, de marche ou de course et une chasse aux énigmes pour les enfants.

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Plan d’eau de Marlens 400 route du Plan d’eau Val de Chaise 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 42 24 35

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English : l’ABOnne Journée au plan d’eau de Marlens !

Take part in the 3rd blood donation awareness day! All day, in the peaceful setting of Marlens pond, enjoy the entertainment, the Trail-hike or run courses as well as a treasure hunt for children.

L’événement l’ABOnne Journée au plan d’eau de Marlens ! Val de Chaise a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy