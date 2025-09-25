#Laborap | Concert & open-mic avec SOALO Café Charbon Nevers
#Laborap | Concert & open-mic avec SOALO Café Charbon Nevers jeudi 25 septembre 2025.
#Laborap | Concert & open-mic avec SOALO
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-25 18:30:00
fin : 2025-09-25 22:00:00
SOALO
Entre hip-hop et afrobeat, Soalo est né de la rencontre en 2023 de Kespar (rap) et Wesma (beatmaking, clavier, guitare). Mélange singulier de sonorités digitales et organiques, le son Soalo s’imagine comme un subtile mélange d’hip-hop, d’afrobeat et de musiques latines. Côté paroles, c’est un discours humaniste qui ressort, avec l’authenticité en ligne de mire et le pouvoir fédérateur des mots.
OPEN-MIC
Petit freestyle sur scène sous les projos sur un beat propre, devant du public ? C’est possible à Nevers au #LaboRap, débutant.e ou pas, tout le monde peut s’y coller ! Et si t’es pas très scène, viens au moins soutenir tes potes ou voir les talents locaux monter sur scène, sans jugement aucun ! .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
