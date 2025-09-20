Laborar : le patrimoine à portée de clic le Labo Cambrai Cambrai

Laborar : le patrimoine à portée de clic 20 et 21 septembre le Labo Cambrai Nord

Jeu participatif en accès libre

Explorez la bibliothèque numérique patrimoniale, Laborar, grâce à un jeu participatif original basé sur des cartes anciennes et modernes de Cambrai et des photographies de ses rues ! Une manière amusante et interactive de (re)découvrir le patrimoine et l’espace cambrésien.

En équipe ou en solo, observez les cartes, les photographies, repérez les indices et tentez d’identifier les localisations précises des documents sur un plan actuel de Cambrai. Placez-les ensuite pour qu’ils soient visibles de tous.

Pour les meilleurs explorateurs urbains, des prix sont à la clé !

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

(c) Le Labo Cambrai – Fonds Faille