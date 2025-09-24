LaborArthoire Démonstration de création Place de la Congrégation Josselin

Place de la Congrégation Chapelle de la congrégation Josselin Morbihan

Début : 2025-09-24 12:30:00

fin : 2025-09-24 14:30:00

2025-09-24

Présente sur le territoire de Ploërmel Communauté, la compagnie Kontilli est accueillie cette année par la saison Arth Maël pour une résidence artistique mêlant recherche, création et transmission. Curieux ou passionnés, profitez de cette occasion unique pour découvrir les coulisses de leur travail que ce soit pour quelques minutes ou plusieurs heures, venez observer les artistes en pleine ébullition créative. Dès 12h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

