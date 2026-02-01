Laboratoire artistique au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Laboratoire artistique au Musée Robert Tatin

Laboratoire artistique Tout public à partir de 12 ans

Une fois par mois, entrez dans le laboratoire artistique du musée. Adolescents et adultes sont invités à expérimenter l’une des techniques de Robert TATIN. Peinture, sculpture, gravure… Ici, pas d’autres règles que de tester, créer, s’exprimer ! Créateur en herbe ou artiste confirmé, chacun laisse libre cours à son imagination et partage un moment unique.

Les jeudis 19 et 26 février 2026 à 14 h 30

Tarifs 3 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

English :

Artistic laboratory ? All ages 12 and up

