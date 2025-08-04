Laboratoire chorégraphique en lien avec la création « Abominable » Salle Chorus, Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice
Laboratoire chorégraphique en lien avec la création « Abominable » Salle Chorus, Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice lundi 4 août 2025.
Ados / adultes tous niveaux, à partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-04T18:00:00 – 2025-08-04T20:00:00
Fin : 2025-08-08T18:00:00 – 2025-08-08T20:00:00
Résidence et laboratoire chorégraphique en lien avec
« Abominable », prochaine création de la Cie
18h-20h : stage ados/adultes tous niveaux (à partir de 14 ans)
Renseignement et inscriptions : culture@bourgsaintmaurice.fr
Restitution des danseurs amateurs
Salle Chorus, Bourg St Maurice (73)
© François Aubonnet