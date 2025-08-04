Laboratoire chorégraphique en lien avec la création « Abominable » Salle Chorus, Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice

Laboratoire chorégraphique en lien avec la création « Abominable » 4 – 8 août Salle Chorus, Bourg Saint Maurice Savoie

Ados / adultes tous niveaux, à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T18:00:00 – 2025-08-04T20:00:00

Fin : 2025-08-08T18:00:00 – 2025-08-08T20:00:00

Résidence et laboratoire chorégraphique en lien avec

« Abominable », prochaine création de la Cie

18h-20h : stage ados/adultes tous niveaux (à partir de 14 ans)

Renseignement et inscriptions : culture@bourgsaintmaurice.fr

Restitution des danseurs amateurs

Salle Chorus, Bourg St Maurice (73)

Salle Chorus, Bourg Saint Maurice 197 Rte de Montrigon, 73700 Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© François Aubonnet