Laboratoire de films archéologiques, Wioska Gotów w Masłomęczu – Laboratorium Historiae Gothorum, Masłomęcz

Laboratoire de films archéologiques 12 et 13 juin Wioska Gotów w Masłomęczu – Laboratorium Historiae Gothorum powiat hrubieszowski

L’entrée au festival des films archéologiques sera gratuite, en visitant l’exposition « Goci. Patrimoine caché dans le sol » au prix des billets à prix réduit les moins chers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Laboratoire de films archéologiques

Un événement de deux jours au siège Laboratoire Historiae Gothorum Organisé dans la salle audiovisuelle du Centre du Patrimoine culturel et archéologique de la commune de Hrubieszów à Masłomęcz.

Vendredi 12 juin, 9:00 – 13:00

I. 9:00-10:30

II. 11:30-13:00

Pour les enfants et les jeunes scolarisés

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Samedi 13 juin, 14:00-18:00

I. 14:00-15:30

II. 16:30-18:00

Pour chaque groupe de destinataires

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Présentation de films archéologiques commentés par des artistes, acteurs et archéologues :

Goths. Caché dans la Terre (dir. Z. Cozac), 20 min.

Femme de Gródek (dir. Z. Cozac), 5 min.

Road to Laboratorium Historiae Gothorum (archives TVP 3 Lublin), 15 min.

Animation « Goths » – 13 min.

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Films scientifiques populaires créés dans le cadre du projet De l’âge de pierre à la Grande Guerre – l’archéologie de la région de Lublin (Institut d’Archéologie de l’UMCS à Lublin) :

Qu’est-ce que l’archéologie?

Guerrier et princesse – the Strzyżów culture

Gródek nad Bug et l’histoire de la région de Lublin en quelques mots

Ulów – Perle de Roztocze

Wioska Gotów w Masłomęczu – Laboratorium Historiae Gothorum Wioska Gotów w Masłomęczu Masłomęcz 22-500 powiat hrubieszowski Voïvodie de Lublin +48 696 27 83 https://www.facebook.com/WioskaGotow/

Les Goths vous invitent au cinéma.

©Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie