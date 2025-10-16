Laboratoire de Merlin Laboratoire de Merlin Rennes
Laboratoire de Merlin Laboratoire de Merlin Rennes jeudi 16 octobre 2025.
Laboratoire de Merlin Laboratoire de Merlin Rennes 16 octobre 2025 – 30 août 2026 Ille-et-Vilaine
Payant
Bienvenue au Laboratoire de Merlin, une destination où la magie de la science prend vie !
Le Laboratoire de Merlin invite à découvrir de multiples phénomènes scientifiques par le jeu. Un panel de manipulations interactives est à disposition pour tester librement ses connaissances.
Séances d’1h : séances libres (sans animation) ou séances avec une animation Flash : [https://www.espace-sciences.org/rennes/agenda](https://www.espace-sciences.org/rennes/agenda)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-16T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T19:00:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Laboratoire de Merlin Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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