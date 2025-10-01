LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-01 20:15:00

2025-10-01

Participez à un laboratoire d’écriture créative à la médiathèque de Vialas le mercredi 1er octobre de 18h à 20h15.

médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15

English :

Take part in a creative writing laboratory at the Vialas media library on Wednesday October 1 from 6pm to 8:15pm.

German :

Nehmen Sie am Mittwoch, den 1. Oktober von 18.00 bis 20.15 Uhr an einem Labor für kreatives Schreiben in der Mediathek von Vialas teil.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di scrittura creativa presso la biblioteca multimediale Vialas mercoledì 1 ottobre dalle 18.00 alle 20.15.

Espanol :

Participe en un laboratorio de escritura creativa en la biblioteca multimedia Vialas el miércoles 1 de octubre de 18.00 a 20.15 h.

