Laboratoire des conflictualités Maison de la Conversation Paris

Appel à participation : laboratoire de 10 séances, au rythme d’une séance par mois, sur la notion de conflictualité dans le cadre d’une recherche-création menée par Lena Karson.

Ces séances seront un terrain d’expériences entre espace d’écoute et de paroles, ateliers artistiques, recherches et apprentissage collectif autour de nos conflictualités :

Quelles places ont-elles dans nos vies ? Comment mieux vivre avec ? Comment créer une culture où l’on peut accueillir nos conflictualités pour les « accomplir » ? Comment les concevoir, non plus comme pathologies qui laissent des traces amères, mais comme des épreuves ayant un pouvoir de transformation ? Quels « espaces à la conflictualité » pouvons-nous mettre en place pour permettre ces transformations ? Quelles formes artistiques peut-on leur donner ?

Ces questions nous guideront au fur et à mesure des séances et seront constitutives d’une restitution collective et artistique en guise de réponses. Ce laboratoire n’a ni fonction thérapeutique, ni de médiation conflictuelle. C’est une initiative qui émane du désir de son initiatrice de rassembler autour de ce sujet si important et peu traité. Je vous invite à être contributeur·ice de cette ébauche d’éducation à la conflictualité.

Lena Karson est artiste-chercheuse indépendante sur des questions de conflictualités, médiatrice culturelle et formée en médiation des conflits.

Retrouvons-nous le 7 avril à 18h à la maison de la Conversation pour une première rencontre, l’explicitation du cadre des séances à venir et un premier atelier artistique !

Que vous soyez artiste, chercheur·euse, médiateur·ice ou simplement curieux·se, votre expérience et votre regard sont les bienvenus pour co-construire cette aventure collective. Vous êtes invité·e·s à vous engager pour les 10 séances, mais la participation ponctuelle et selon vos disponibilités est entièrement bienvenue. Vous êtes aussi bienvenu·e·s en cours de route.

Dates

Mardi 7 avril

Mardi 28 avril

Mardi 26 mai

Mardi 9 juin

Mardi 7 juillet

Mardi 15 septembre

Mardi 13 octobre

Mardi 10 novembre

Mardi 15 décembre

Mardi 12 janvier 2027

Horaires

18h-20h

Tarif

Participation libre (sur place)

Animation

Lena Karson

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Laboratoire expérimental et artistique porté par vos préoccupations conflictuelles.

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

