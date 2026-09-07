Laboratoire des savoirs d’ch’nord, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Laboratoire des savoirs d’ch’nord Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Retrouvez l’ambiance d’une salle de classe d’autrefois avec le professeur Truchot ! Entre parler ch’ti, jeux de mots et souvenirs d’école, venez redécouvrir les savoirs du Nord à travers un alphabet ch’ti, des fables revisitées et quelques surprises.

Ados-Adultes. Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]

Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine médiathèque patrimoine dictée ch’ti

Louison Labroche / Edgar Cornet