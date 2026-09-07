Laboratoire des savoirs d’ch’nord, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai
Informations pratiques
Laboratoire des savoirs d’ch’nord Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Retrouvez l’ambiance d’une salle de classe d’autrefois avec le professeur Truchot ! Entre parler ch’ti, jeux de mots et souvenirs d’école, venez redécouvrir les savoirs du Nord à travers un alphabet ch’ti, des fables revisitées et quelques surprises.
Ados-Adultes. Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]
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