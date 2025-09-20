Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.) Port Nord de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.) Port Nord de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.), est implanté sur le Port Nord de Chalon-sur-Saône. Il y développe des expérimentations sur la part machinale qui existe dans la création de nos émotions, dans une approche poétique de ce qui pourrait devenir l’émotion artificielle.

À partir de robots industriels au rebut mais fonctionnels, transformés en individus sensibles et caractériels, il tente de révéler ce à quoi rêvent les robots, ces travailleurs contemporains, qui auraient enfin réalisé leur rêve de rencontre vivante avec les humains. Il vous invite a découvrir deux installations étonnantes et spectaculaires , « L’Évadé » un wagon émotif et « La plateforme », un instrument sonore et dansant monumental.

Plus d’informations : www.leurre.me

Port Nord de Chalon-sur-Saône Rue Denis Papin, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://amp-ensaplv.com/accueil/terrains/chalon-sur-saone-port-nord/ https://lameandre.org/;https://leurre.me/about.html [{« link »: « http://www.leurre.me »}] En l’espace de vingt ans, le Port Nord est devenu un lieu d’échange, de transmission et d’expérimentation de diverses pratiques (architecture, robotique, mécanique) dédié au mouvement. Recherchant de nouveaux usages pédagogiques et de nouvelles formes d’innovations urbaines et patrimoniales, l’association RITACALFOUL associée au Laboratoire EURopéen de Robotique Émotive (LEURRE) animé par l’artiste Mario Goffé ainsi qu’au collectif #La Méandre, basé également au Port Nord, développe des expérimentations artistiques, architecturales et paysagères à l’échelle du site. Les actions sont diversiﬁées, ouvrant manifestement les champs des possibles.

La poursuite de ce projet de revalorisation du Port Nord reste toutefois aujourd’hui en suspens. Des concertations sont actuellement en cours avec la Ville de Chalon-sur-Saône et l’établissement public de gestion des Voies Navigables de France (VNF) pour œuvrer à l’intérêt de conservation du patrimoine industriel du site du Port Nord et promouvoir un développement cohérent au sein du territoire local. Comme l’écrit si justement La Méandre#: « Le Port Nord, ce n’est pas seulement un lieu. C’est une mémoire, une énergie, une inspiration. Ensemble, nous pouvons écrire une suite à son histoire, à la fois ancrée dans son passé et tournée vers l’avenir». Accès piéton par les berges de la Saône | Possibilité de stationnement automobile à proximité.

© Mario Goffé