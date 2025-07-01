Laboratoire « Vers le clown » Christelle Kerdavid / Équilibre Théâtre du Cercle Rennes 13 – 17 avril Ille-et-Vilaine

Ce laboratoire de clown explore l’état de jeu par la méditation, la respiration, les émotions, et un training corporel et énergétique.

**Formule 5 jours : du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026**

Ce laboratoire de clown explore l’état de jeu par la méditation, la respiration, les émotions, et un training corporel et énergétique. En groupe, nous expérimenterons des outils d’improvisation : danse-mouvement, chant-voix, parole libre, expression spontanée. Chacun passera ensuite seul·e au plateau, invité·e à embrasser le vide pour laisser émerger une présence singulière, libre et vibrante que nous appelons « Le clown ».

Horaires : 10h – 17h30

12 participant•es

Adultes, à partir de 18 ans

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



