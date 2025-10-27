Laboratoires de paresse Espace Fayolle Guéret

Laboratoires de paresse Espace Fayolle Guéret lundi 27 octobre 2025.

Laboratoires de paresse

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Une expérience désarticulée pour spectateurs en chaises longues…Un laboratoire, c’est avant tout un lieu de rencontre(s),d’expérience(s), d’alchimie(s). Un lieu où l’on se pose des questions sans être sûr de trouver des réponses. Un lieu où l’on peut rater ce que l’on pensait réussir. Un lieu où l’on peut réussir ce à quoi on n’avait même pas pensé. Un lieu où l’on travaille d’arrache-pied pour donner sa chance à l’essentiel, à l’inutile, à l’imprévu… Un spectacle-laboratoire pour ouvrir la porte à l’expérimentation collective, à l’imprévu, à l’inutile et à l’essentiel…

Résidence du lundi 20 au mardi 28 octobre.

Conteuse hors piste Lucie Catsu-Comédien à balles et accordéon Martin Thérain-Danseuse HPC (haut potentiel clownesque) Daniela Marzolo-Regard extérieur Philippe Patois-Collectages et création sonore Estelle Coquin-Régie Théo Nicoulaud-Scénographie Les Objets Perdus .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

English : Laboratoires de paresse

German : Laboratoires de paresse

Italiano :

Espanol : Laboratoires de paresse

L’événement Laboratoires de paresse Guéret a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Guéret