LABOTHEQUE SHOW #06 Montlaville Chardonnay

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Nos 5 testeurs Tamsin, Jean-Baptiste, Emilie, Ismaël et Amaëlle sont bientôt prêts pour tester leur métier mais ils ont besoin de VOUS !

Alors, rendez-vous VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 de 16h à 20h

Venez rencontrer, encourager nos 5 testeurs de la PROMO#6 !

Une expérience unique d’échange !!

Parce que votre expérience compte.

Parce que vos échanges aideront concrètement nos testeurs à affiner leurs idées et avancer dans leurs projets !

Parce que c’est aussi un moment de rencontre, d’inspiration et de partage !

Parce que c’est l’occasion de vivre une expérience unique

Et parce que c’est l’occasion de découvrir en amont des projets futurs sur le territoire!

Active et le Lab’EcoSo vous accueilleront afin de vous expliquer les objectifs du Labothèque. .

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

