Labothèque Show #07 route de montlaville Chardonnay

Labothèque Show #07

route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Un moment convivial au tiers-lieu Lab’EcoSo au Château de Montlaville, Gouté/snack & buvette sur place. Venez rencontrer & échanger avec nos 6 testeurs de la Promo#7. Une expérience unique d’échange ! Parce que votre expérience compte. Parce que vos échanges aideront concrètement nos testeurs à affiner leurs idées et avancer dans leurs projets ! Parce que c’est aussi un moment de rencontre, d’inspiration et de partage ! Parce que c’est l’occasion de vivre une expérience unique. Et parce que c’est l’occasion de découvrir en amont des projets futurs sur le territoire ! Active et le Lab’EcoSo vous accueilleront afin de vous expliquer les objectifs du Labothèque. .

route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

English : Labothèque Show #07

L’événement Labothèque Show #07 Chardonnay a été mis à jour le 2025-11-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II