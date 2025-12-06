Labothèque Show #07 route de montlaville Chardonnay
Labothèque Show #07 route de montlaville Chardonnay samedi 6 décembre 2025.
Labothèque Show #07
route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Un moment convivial au tiers-lieu Lab’EcoSo au Château de Montlaville, Gouté/snack & buvette sur place. Venez rencontrer & échanger avec nos 6 testeurs de la Promo#7. Une expérience unique d’échange ! Parce que votre expérience compte. Parce que vos échanges aideront concrètement nos testeurs à affiner leurs idées et avancer dans leurs projets ! Parce que c’est aussi un moment de rencontre, d’inspiration et de partage ! Parce que c’est l’occasion de vivre une expérience unique. Et parce que c’est l’occasion de découvrir en amont des projets futurs sur le territoire ! Active et le Lab’EcoSo vous accueilleront afin de vous expliquer les objectifs du Labothèque. .
route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org
English : Labothèque Show #07
L’événement Labothèque Show #07 Chardonnay a été mis à jour le 2025-11-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II