L’ABRIBUS LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA COMÉDIE DES K'TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-04
De Philippe Elno
Avec Katel Le Jeune et Julien Boissier Descombes
Durée 1h15
L’Abribus
Les Jeudis, Vendredis et Samedis
Du 04 au 13 Décembre 2025 à 20h30
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26
English :
By Philippe Elno
With Katel Le Jeune and Julien Boissier Descombes
Running time: 1 hour 15 minutes
L’Abribus
Thursdays, Fridays and Saturdays
December 04 to 13, 2025 at 8:30pm
German :
Von Philippe Elno
Mit Katel Le Jeune und Julien Boissier Descombes
Dauer: 1h15
Das Abribus
Donnerstags, freitags und samstags
Vom 04. bis 13. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Italiano :
Di Philippe Elno
Con Katel Le Jeune e Julien Boissier Descombes
Durata: 1 ora e 15 minuti
L’Abribus
Giovedì, venerdì e sabato
Dal 04 al 13 dicembre 2025 alle 20.30
Espanol :
Por Philippe Elno
Con Katel Le Jeune y Julien Boissier Descombes
Duración: 1 hora y 15 minutos
L’Abribus
Jueves, viernes y sábados
Del 04 al 13 de diciembre de 2025 a las 20.30 h
