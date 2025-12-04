L’ABRIBUS LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

L’ABRIBUS LA COMÉDIE DES K’TALENTS

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-04

De Philippe Elno

Avec Katel Le Jeune et Julien Boissier Descombes

Durée 1h15

L’Abribus

Les Jeudis, Vendredis et Samedis

Du 04 au 13 Décembre 2025 à 20h30

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26

English :

By Philippe Elno

With Katel Le Jeune and Julien Boissier Descombes

Running time: 1 hour 15 minutes

L’Abribus

Thursdays, Fridays and Saturdays

December 04 to 13, 2025 at 8:30pm

German :

Von Philippe Elno

Mit Katel Le Jeune und Julien Boissier Descombes

Dauer: 1h15

Das Abribus

Donnerstags, freitags und samstags

Vom 04. bis 13. Dezember 2025 um 20:30 Uhr

Italiano :

Di Philippe Elno

Con Katel Le Jeune e Julien Boissier Descombes

Durata: 1 ora e 15 minuti

L’Abribus

Giovedì, venerdì e sabato

Dal 04 al 13 dicembre 2025 alle 20.30

Espanol :

Por Philippe Elno

Con Katel Le Jeune y Julien Boissier Descombes

Duración: 1 hora y 15 minutos

L’Abribus

Jueves, viernes y sábados

Del 04 al 13 de diciembre de 2025 a las 20.30 h

