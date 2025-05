L’abribus une comédie de Philippe Elno – La Comédie de Libourne Fronsac, 28 mai 2025 20:30, Fronsac.

Gironde

L’abribus une comédie de Philippe Elno La Comédie de Libourne 11 Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:30:00

fin : 2025-05-28 22:00:00

Date(s) :

2025-05-28

2025-05-29

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, ils est aussi drôle que touchant ! Laisser vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !

PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul.

Une seule solution faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu.

Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent parti de la troupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club.

Vous l’avez peut-être vu a l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou dans sa série sur Canal+

Sur Place ou à emporter ou pas du tout mais il a une bonne bouille.

Auteurs Pierre Vitor Pereira et Camille Masclef

Mise en scène Camille Masclef .

La Comédie de Libourne 11 Route de Loiseau

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 contact@comedie-libourne.fr

