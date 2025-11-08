L’Absent Grave concert La Maison Nugues Romans-sur-Isère

L’Absent Grave concert

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 21:30:00

La chanson française existe-elle toujours ?

Est-ce un gros mot ? Une chimère ?

Ces interrogations n’empêchent pas L’Absent Grave d’en créer, d’en fabriquer, d’en jouer, d’en chanter.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Does French chanson still exist?

Is it a dirty word? A pipe dream?

These questions don’t stop L’Absent Grave from creating, making, playing and singing them.

German :

Gibt es das französische Chanson noch?

Ist es ein Schimpfwort? Ist es ein Hirngespinst?

Diese Fragen hindern L?Absent Grave nicht daran, sie zu kreieren, zu produzieren, zu spielen und zu singen.

Italiano :

Esiste ancora la chanson francese?

È una parolaccia? Un sogno irrealizzabile?

Queste domande non impediscono a L’Absent Grave di creare, fare, suonare e cantare.

Espanol :

¿Sigue existiendo la chanson francesa?

¿Es una palabrota? ¿Un sueño imposible?

Estas preguntas no impiden a L’Absent Grave crearlas, hacerlas, tocarlas y cantarlas.

