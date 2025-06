L’Absurdistan – Gloria Friedmann Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Nantes 14 août 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-14 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Installation dans la cour de l’Hôtel de Châteaubriant, dit Hôtel de Briord Invitée en parallèle de son exposition à la HAB Galerie à investir un lieu dans le cadre du Voyage à Nantes, Gloria Friedmann y installe une dizaine de personnages. Ces hommes, femmes, enfants, à taille humaine sont figés dans leurs mouvements, comme un arrêt sur image. Ils sont reliés à un personnage surdimensionné placé en leur centre et entièrement constitué de câbles et de rebuts d’outils informatiques. Gloria Friedmann partage son inquiétude sur l’avenir de l’humanité, pour ce monde devenu un « Absurdistan ». L’artiste aime à rappeler que l’espèce humaine n’est qu’une créature intermédiaire dans le cycle de vie de la Terre et qu’elle est elle-même « nature » car issue des cycles de la vie et partie intégrante de son fonctionnement. C’est ainsi qu’elle utilise le terme de « bipède » pour parler de l’humain, qualifiant son mode de locomotion terrestre et sa capacité à se mouvoir sur ses deux membres postérieurs, qui dans l’imaginaire collectif l’a différencié des primates et permis de devenir humain. Gloria Friedmann dénonce avec « L’Absurdistan » une technologie envahissante, l’idéologie de l’humain « augmenté » et la progression de l’Intelligence Artificielle dans tous les pans de nos vies : « Les humains de la 25e heure sont réanimés en permanence par un flux sans fin d’informations, images, selfies… Nous sommes devenus des captifs encablés, soumis à un politburo qui ignore le facteur humain. »

Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Centre-ville Nantes 44000