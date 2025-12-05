LabTryo Coté Sud Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

LabTryo Coté Sud

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 23:30:00

2025-12-05

Ce trio de jazzmen côte Sud (comme dirait Jean Pelle), a démarré ce qui était jusqu’à il y a peu de temps un projet lié à leur rencontre, celui de puiser dans les œuvres de Pat Métheny, de Wayne Shorter (entre autres) pour jouer des musiques magnifiques et rendre hommage aux musiciens/magiciens qui les ont créées il n’y a pas si longtemps. Dans le jazz, le temps passe vite, les musiques déferlent sur la planète portées par les nouvelles technologies et les modes, mais certains créateurs marquent leur époque et laissent une empreinte plus forte, qui donne envie aux musiciens de les jouer… Claude Vesco (guitare, guitare-synthé) Christophe Cuzzucoli (Basse 6 cordes) et Paulo Monteiro, jeune batteur venu du Portugal mettent en commun leur amour de ces musiques et leur maitrise instrumentale pour proposer au public ce voyage à travers des œuvres intemporelles qui ont fait date dans l’histoire du jazz. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

