Labules d’oxygène Journée sportive Sévérac d’Aveyron
Labules d’oxygène Journée sportive Sévérac d’Aveyron dimanche 19 avril 2026.
Labules d’oxygène Journée sportive
Lavernhe Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Tarif Groupe
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Journée sportive à Lavernhe parcours VTT, randonnée, raids et et course d’orientation pour petits et grands !
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Dimanche 19 avril, à partir de 8h à Lavernhe (salle des fêtes), journée sportive avec VTT, randonnée, raids et et course d’orientation ouverts à tous les âges.
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Programme
Dès 8h café d’accueil
9h 10h départ libre des parcours VTT 20 km ou 40 km, avec ravitaillements sur le parcours
9h45 randonnée 10 km
12h repas convivial, menu local et fait maison, ouvert à tous
14h
Raid enfants (6-11 ans) jeu d’orientation, VTT et trail balisé dans Lavernhe
Raid ados (+12 ans) orientation, endurance et technicité autour de Lavernhe
Course d’orientation Pitchou (-6 ans) dans Lavernhe, accompagnés d’un adulte
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Inscriptions
En ligne pour le VTT
Sur place pour la randonnée, les raids et le repas
Équipement obligatoire (VTT et raids) casque. Pour les raids 1 litre d’eau, couverture de survie et téléphone portable.
Organisé par l’APE Labules. .
Lavernhe Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
Field day at Lavernhe: mountain biking, hiking, raids and orienteering for young and old!
L’événement Labules d’oxygène Journée sportive Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)