Labules d’oxygène Journée sportive

Lavernhe Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Tarif Groupe

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Journée sportive à Lavernhe parcours VTT, randonnée, raids et et course d’orientation pour petits et grands !

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Dimanche 19 avril, à partir de 8h à Lavernhe (salle des fêtes), journée sportive avec VTT, randonnée, raids et et course d’orientation ouverts à tous les âges.

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Programme

Dès 8h café d’accueil

9h 10h départ libre des parcours VTT 20 km ou 40 km, avec ravitaillements sur le parcours

9h45 randonnée 10 km

12h repas convivial, menu local et fait maison, ouvert à tous

14h

Raid enfants (6-11 ans) jeu d’orientation, VTT et trail balisé dans Lavernhe

Raid ados (+12 ans) orientation, endurance et technicité autour de Lavernhe

Course d’orientation Pitchou (-6 ans) dans Lavernhe, accompagnés d’un adulte

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Inscriptions

En ligne pour le VTT

Sur place pour la randonnée, les raids et le repas

Équipement obligatoire (VTT et raids) casque. Pour les raids 1 litre d’eau, couverture de survie et téléphone portable.

Organisé par l’APE Labules. .

Lavernhe Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Field day at Lavernhe: mountain biking, hiking, raids and orienteering for young and old!

L’événement Labules d’oxygène Journée sportive Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)